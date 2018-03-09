Горячая линия по декларированию налогов будет работать для свердловчан 12 марта

12 марта свердловчане смогут позвонить в областное Управление ФНС по горячей линии, чтобы задать все интересующие их вопросы по декларационной кампании 2018 года.

В Свердловской области 12 марта будет работать традиционная горячая линия для налогоплательщиков. Ее тема – «Декларационная кампания 2018 года. Предоставление имущественных и социальных вычетов по НДФЛ». На нее может позвонить любой гражданин, который хотел бы вовремя отчитаться в налоговую о полученных доходах.





Свердловчане смогут задать все интересующие их вопросы с 10 до 12 часов по номеру +7(343)360-24-50, сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.