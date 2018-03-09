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Новости Нижнего Тагила

Горячая линия по декларированию налогов будет работать для свердловчан 12 марта

9 марта 2018, 16:50Добавить новость
деньги,проверка,Свердловская область,экономика,горячая линия,налоги,доходы
12 марта свердловчане смогут позвонить в областное Управление ФНС по горячей линии, чтобы задать все интересующие их вопросы по декларационной кампании 2018 года.

В Свердловской области 12 марта будет работать традиционная горячая линия для налогоплательщиков. Ее тема – «Декларационная кампания 2018 года. Предоставление имущественных и социальных вычетов по НДФЛ». На нее может позвонить любой гражданин, который хотел бы вовремя отчитаться в налоговую о полученных доходах.

Свердловчане смогут задать все интересующие их вопросы с 10 до 12 часов по номеру +7(343)360-24-50, сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.

 

 
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