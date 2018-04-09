Бизнеследи из Асбеста сбежала из суда и теперь разыскивается полицией

Женщина не пришла на оглашение приговора. После судебного заседания она сбежала, и до сих пор полиция не может определить её местонахождение.





Полицейские обращаются за помощью к свердловчанам, пообещав при этом анонимность.





Отметим, что факт мошенничества с участием жительницы Асбеста был зафиксирован в 2013 году. До последнего предпринимательница свою вину отрицала, передает издание «Вечерний Екатеринбург».