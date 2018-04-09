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Новости Нижнего Тагила

Бизнеследи из Асбеста сбежала из суда и теперь разыскивается полицией

9 апреля 2018, 09:00Добавить новость
бизнес,город,закон,нарушение,полиция,прокуратура,Свердловская область,розыск
В Асбесте разыскивают 31-летнюю предпринимательницу, которая 16 февраля была осуждена за мошенничество на три года тюрьмы.

Женщина не пришла на оглашение приговора. После судебного заседания она сбежала, и до сих пор полиция не может определить её местонахождение.

Полицейские обращаются за помощью к свердловчанам, пообещав при этом анонимность.

Отметим, что факт мошенничества с участием жительницы Асбеста был зафиксирован в 2013 году. До последнего предпринимательница свою вину отрицала, передает издание «Вечерний Екатеринбург».

 
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