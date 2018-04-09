Конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» завершился в Москве (ВИДЕО)

Впервые конкурс прошёл в 1993 году. Организаторами выступили Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России. В ТПП уверены, что взаимодействие со СМИ гарантирует эффективную работу любому объединению предпринимателей.



Ежегодно в конкурсе принимают участие тысячи журналистов со всей России, соревнуясь за звание автора лучшей статьи и лучшего ТВ-репортажа.

На мой взгляд, это очень непростая тема - экономическая журналистика. Требует и достаточно глубоких знаний, и определенной смелости, потому что не всегда безопасно подсвечивать некоторые темы и говорить о каких-то нарушениях, о том, где и как распределяются средства и другие вещи, -- сказал президент ТПП Сергей Катырин.



Финалисты были приглашены на московский ежегодный форум деловых СМИ. Члены жюри были искренне удивлены профессиональным уровнем работ и глубиной тем, признался Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.





В число жюри вошли журналисты, а также бизнесмены.

Для любого предприятия и для банка крайне важно представлять, как будет развиваться отрасль, как она будет идти ближайшие год-два - на подъем или на спад, какие там риски и, соответственно, именно профессиональное мнение деловой прессы позволят развивать бизнес более компетентно и грамотно, -- отметил член жюри, бизнесмен Анатолий Хвостиков.

В следующем году конкурс отметит свое 25-летие. По словам организаторов, они планируют расширять масштаб, охватывая новые регионы и участников.