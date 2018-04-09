Посещаемость ТЦ Екатеринбурга упала на 8,8% после трагедии в Кемерово

Жители Екатеринбурга после трагедии в Кемерово стали меньше ходить в торговые центры. Так, с 31 марта по 1 апреля Shopping Index упал на 8,8%.

Падение посещаемости торговых центров можно связать с трагедией в «Зимней Вишне» в Кемерово.



Свердловчане стали более внимательно относиться к своей безопасности и избегать массовых скоплений людей. Однако специалисты в сфере торговли рассказали, что падение можно связать также с сезонными колебаниями. В это время года падение индекса посещаемости может достигать 10%.





Работники торговых точек сообщили, что на продажах это не сказалось, пишет Е1.