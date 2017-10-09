Директор предприятия в Екатеринбурге обвиняется в краже 342 млн рублей у клиентов

Бывший директор инвестиционной компании ООО «Уником Партнер» обвиняется в превышении должностных полномочий.





Николай Тимофеев с 2010 по 2014 год присутствовал в совете директоров «Уником Партнер», а с 2012 являлся его председателем. Следствие утверждает, что в этот период мужчина заключал невыгодные для предприятия инвестиционные сделки.





Обвиняемый заключал контракты с компаниями, которые предоставляли ему крупные суммы денег. Позже заключались допсоглашения о переносе возврата средств. В итоге инвестированные деньги в размере 342 млн рублей клиентам возвращены не были. По версии следствия, своими действиями Николай Тимофеев причинил ущерб не только клиентам, но и предприятию. В результате компания ООО «Уником Партнер» обанкротилась.





«Комсомольская Правда» сообщает, что материалы по уголовному делу находятся в Октябрьском суде Екатеринбурга. Обвиняемый после решения суда может получить наказание до 10 лет лишения свободы.