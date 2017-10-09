Россияне стали чаще покупать продукты отечественного производства

Россияне стали отдавать предпочтение отечественному производителю.

Как сообщают «Известия», 64% россиян предпочитают покупать продукты российского производства. Наибольшим спросом пользуются мясо и колбаса. При этом отмечается, что отношение к товарам у людей изменилось. Граждане готовы тратить много денег на еду, но не готовы платить за некачественный товар.





Также отмечено, что 47% жителей России предпочитают делать покупки по акциям.





Важность цены, которая в последние несколько лет была основным фактором при выборе товаров, постепенно снижается, -- сообщают эксперты.



При этом российский потребитель стал более рациональным и перестал делать необдуманные покупки.