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Новости Нижнего Тагила

Стоимость биткоина опустилась ниже 9 тыс. долларов

10 марта 2018, 11:05Добавить новость
деньги,Екатеринбург,интернет,экономика,биткоины,криптовалюта,падение,финансы
Падение главной криптовалюты, начавшееся в декабре 2017 года, продолжается. За 1 биткоин теперь дают менее 9 тыс. долларов.

9 марта стало известно о том, что стоимость биткоина опустилась ниже 9 тыс. долларов. Минимальная отметка, на которой находилась криптовалюта в последние дни, составила 8 тыс. 858 долларов и 27 центов.

Достигнув максимальной планки в 20 тыс. долларов, криктовалюта начала падение с декабря 2017 года. Минимальная цена была достигнута 6 февраля 2018 года, когда за 1 биткоин давали 6 тыс. долларов, сообщают «Ведомости».

Чтобы укрепить веру в биткоин, в Екатеринбурге установили жертвенный алтарь.

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