-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
день: +5
вечер: +12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.57 + 0.74
EUR 71.88 + 1.17
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

74 тагильских детсада заключат договоры по обеспечению питанием со сторонними фирмами

10 апреля 2018, 07:30Добавить новость
администрация,город,дети,Нижний Тагил,работа,Россия,Свердловская область,детский сад,Валерий Суров,контракт
74 тагильских детсада перейдут на новую систему питания: теперь дошкольные учреждения будут обслуживаться сторонними организациями. Постановление о нововведении было опубликовано на сайте мэрии за подписью Валерия Сурова.

Согласно документу, теперь будут составляться договоры со сторонними организациями на оказание услуг по обеспечению питанием школьников. Победители конкурсов будут работать по 31 декабря 2020 года. При этом цены на питание могут измениться в меньшую сторону.

В связи с изменениями будет сокращено 342 ставки работников пищеблока, в частности 195 поваров и 92 работников кухни. Однако сотрудникам предложат другую работу в организациях, оказывающих услуги питания. Об этом заявили в управлении образования города.

С начала учебного года на наём сторонних организаций перешли 67 детских садов. До 31 декабря 2020 года в связи с этим заключены контракты на 960 миллионов рублей. Ранее такими услугами организации питания стали пользоваться школы. В мэрии уверены, что такой подход повысит качество питания, а также позволит контролировать организации и привлекать инвестиции в базу образовательных учреждений.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

«У тебя нет мозгов!»: Нянечка в детском саду Карпинска подозревается в унижении детей
вчера, 08:00
0 3
18 общественных территорий Нижнего Тагила будут благоустроены с 2018 по 2022 год
7 апреля, 09:45
4 0
113 млн рублей выделено на благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле
6 апреля, 07:30
1 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 81
Сейчас на сайте 2079 гостей и 23 пользователя
Подписаться на новости