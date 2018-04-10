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Новости Нижнего Тагила

Без работы и денег: приставы Нижнего Тагила отказали в выплате долга по решению суда

10 апреля 2018, 18:55Добавить новость
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Судебные приставы Нижнего Тагила отказали работникам очистных сооружений поселка Новоасбест в выплате компенсации зарплаты по решению суда. Более полугода аварийные очистные сооружения в поселке закрыты. Сотрудники остались без работы и без зарплаты, а сточные воды льются напрямую в ближайшие водоемы.

По информации от работников очистных сооружений, исполнительные листы были приняты приставами после решения суда, но позже в выплате было отказано. Как пояснила бывший начальник объекта, приставы обосновали свой отказ тем, что задолженность по заработной плате не является текущими платежами, а сами сотрудники очистных уже полгода не работают.

 

Сегодня нам отказали в удовлетворении исковых требований по исполнительным листам. Я была у приставов, нам отказали на основании того, что это не текущие платежи, и мы уже не работаем полгода. Несмотря на решение суда. Организация-работодатель в стадии наблюдения, ее банкротят, -- поделилась информацией Ольга Цаплина, бывший начальник очистных сооружений. 

 

Ситуация с невыплатами заработной платы сложилась в процессе передачи очистных сооружений из одной компании в другую. Ранее очистные сооружения поселка Новоасбест принадлежали МУП «Пригородный водоканал», затем объект был передан на баланс МУП «Пригородная УК». Позже очистные сооружения попали в ведение ООО «ЖКХ Перспектива». Как выяснилось, работники оставались неоформленными, и с мая 2017 по октябрь 2017 ходили на работу просто так.

 

По согласованию между бывшим директором МУП «Пригородная УК» Трохименко и директором ООО «ЖКХ Перспектива» Шитовым нас уволили переводом из МУП в ООО. Шитов твердо обещал выплачивать зарплату, мне, как начальнику участка предложил набрать в штат людей, так как персонала на участке не хватало. По штатному расписанию должны были работать 13 человек, а по факту было 6. Приказов о приеме на работу добиться не могли, а потом господин Шитов перестал отвечать на телефонные звонки, -- рассказала бывший начальник участка.

 

Сотрудники доказали в суде тот факт, что они действительно работали все это время. Судом было принято решение о выплате заработной платы за весь период работы после передачи из МУП «Пригородная управляющая компания» в ООО «ЖКХ Перспектива». Суд также принял решение о незаконности предыдущего увольнения с переводом и увольнения по статье за прогулы и обязал внести исправления в трудовых книжках.

 

Заявление на увольнение мы написали сразу в 2 организации, потому что не знали, к какой мы относимся после банкротств и передачи от одного собственника к другому.

Мы проходили не одно банкротство организаций, в которых работали, и везде добивались выплат без проблем, а здесь что-то странное творится. Мы же думали, что хоть что-то, хоть когда-то мы получим, от этих денег осталось одно воспоминание. Пристав сказала, что боится, вдруг ее будут проверять и накажут. За что – не понятно, -- поделилась Ольга Цаплина.

 

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Очистные сооружения закрыты, сточные воды из 700 квартир поселка, больницы и административных зданий идут напрямую в реки Вилюй и Ряжик. Сотрудники, которые ходили на работу бесплатно, чтобы не допустить экологической катастрофы, остались без работы и без денег. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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