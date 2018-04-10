Директор МУПа в Красноуфимске отстранён от должности за присвоение 7,2 млн рублей

Директор МУП «Горкомхоз» в Красноуфимске, по версии, следствия, в декабре 2011 года заключил договор со знакомым бизнесменом на вывоз жидких бытовых отходов, хотя понимал, что у предпринимателя отсутствует необходимая для этого техника. Позже руководитель провёл через бухгалтерию акты выполненных работ на сумму в 7,2 млн рублей. Эти деньги были обналичены и отданы директору МУП «Горкомхоз», который присвоил их себе.



В результате подобных действия кредиторская задолженность предприятия перед городским округом увеличилась на 6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Также с февраля по апрель 2017 года руководитель задержал 107 сотрудникам выдачу заработной платы.



После возбуждения уголовного дела директор был отстранён от занимаемой должности. Собранные материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.