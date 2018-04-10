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Новости Нижнего Тагила

Курсы доллара и евро в России впервые поднялись до показателей 2016 года

10 апреля 2018, 18:10Добавить новость
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10 апреля курс доллара в России достиг отметки в 63 рубля, евро вырос до 78 рублей. Такой рост валюты произошел впервые с конца 2016 года. Быстрый рост курсов основных валют начался еще 9 апреля, когда Минфин США ввел ряд санкций по отношению к российским компаниям.

Однако, по мнению первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, такой быстрый рост курса валют на фоне новых санкций связан с действием спекулянтов, и вскоре рынок начнет успокаиваться.

Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что компаниям, попавшим под санкции, будет оказана всесторонняя поддержка, пишет «РБК».
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