Поставщики школьного питания в Екатеринбурге похитили 56 млн рублей

Поставщики питания в Екатеринбурге разработали преступную схему похищения бюджетных средств, выделенных на питание школ города. Путём заключения поддельных договоров на организацию питания с ноября 2011 года по август 2013-го им удалось украсть 56 млн рублей.



В результате судебного разбирательства все обвиняемые признаны виновными и осуждены к лишению свободы на срок от 4 лет и 3 месяцев до 7 лет и 6 месяцев. Также мошенники обязаны будут уплатить штраф в размере от 200 до 800 тыс. рублей.



Кроме того, с бывших сотрудников муниципальных предприятий, работавших в сфере организации школьного питания, взыскано свыше 56 млн рублей в доход муниципального бюджета, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.