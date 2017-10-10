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Новости Нижнего Тагила

360 килограммов санкционных груш из Германии уничтожено в Свердловской области (ФОТО)

10 октября 2017, 23:05Добавить новость
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В Свердловской области на границе с Казахстаном задержали около 8 тонн овощей и фруктов, разрешение на ввоз которых отсутствовало. Большую часть груза отправили обратно, а немецкие санкционные груши пришлось уничтожить.

На границе Свердловской области и Казахстана таможенники задержали партию фруктов и овощей из Китая. Документы на груз были оформлены неправильно, потому его задержали и досмотрели.

Большие вопросы у таможенников вызвали 360 килограммов груш. По клейму на паллете определили, что она была изготовлена в Германии, потому и груши тоже отнесли к данной стране. Так как Германия поддержала антироссийские санкции, то в соответствии с российскими законами, любая продукция, ввозимая из Германии в Россию, должна быть подвергнута особым экономическим мерам.

Как передаёт E1.ru, полтонны мандаринов, 3 тонны перца и 4,5 тонны киви отправили обратно в Китай, санкционные груши уничтожили.


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Фото: E1.ru
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