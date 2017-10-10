Злоумышленники стали чаще атаковать банкоматы в России

В 2016 году на банкоматы в России были совершены 4 000 атаки, а ущерб составил от 2,5 до 7 млрд рублей. За первую половину 2017 года количество атак уже превысило прошлогодние показатели и приближается к отметке в 5 000. Прогнозируемый убыток может составить от 3 до 10 млрд рублей.



Как сообщают «Известия», причиной увеличения атак является снижение расходов на охрану АТМ. За первые 6 месяцев величина расходов сократилась на 9%. Злоумышленники анализируют любые действия банков по изменению условий охраны и используют полученные сведения для планирования эффективных атак.