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Новости Нижнего Тагила

Злоумышленники стали чаще атаковать банкоматы в России

10 октября 2017, 22:05Добавить новость
банк,безопасность,деньги,Россия,банкомат,атака,ограбление
В 2017 году число атак на банкоматы в России может приблизиться к 5 000. Прогнозируемые убытки могут составить от 3 до 10 млрд рублей.

В 2016 году на банкоматы в России были совершены 4 000 атаки, а ущерб составил от 2,5 до 7 млрд рублей. За первую половину 2017 года количество атак уже превысило прошлогодние показатели и приближается к отметке в 5 000. Прогнозируемый убыток может составить от 3 до 10 млрд рублей.

Как сообщают «Известия»,  причиной увеличения атак является снижение расходов на охрану АТМ. За первые 6 месяцев величина расходов сократилась на 9%. Злоумышленники анализируют любые действия банков по изменению условий охраны и используют полученные сведения для планирования эффективных атак.

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