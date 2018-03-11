Екатеринбург находится в лидерах среди крупнейших городов России по уровню зарплат

Лидерами по средней заработной плате в Екатеринбурге являются специалисты в сфере информационных технологий, строительстве, транспорте и логистике. Уровень их заработка составляет 53,9 тыс. руб., 46,9 тыс. руб. и 43,2 тыс. руб., соответственно.



Самая большая зарплата среди городов Свердловской области оказалась в Первоуральске. Его жители получают в среднем 27,4 тыс. рублей. На втором и третьем месте находятся Нижний Тагил с 26,3 тыс. рублей и Каменск-Уральский, в котором зарабатывают 22,9 тыс., сообщает «Областная газета».



В начале марта 2018 года врачи Свердловской области заявили, что их реальные зарплаты не выросли до 65 тыс. рублей.