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Новости Нижнего Тагила

Бюджет Нижнего Тагила был исполнен с профицитом в 48, 7 млн. рублей в 2017 году

11 апреля 2018, 20:10Добавить новость
бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,экономика,профицит,Евгения Черемных,доходы,расходы,прибыль

Городской бюджет Нижнего Тагила был исполнен с профицитом в 48,7 млн рублей в 2017 году. Отчет о годовых показателях был представлен на публичных слушаниях об исполнении бюджета. 

Общий объём собранных доходов в 2017 году составил 11 млрд. 165 млн. рублей. Расходов из бюджета города было профинансировано на 11 млрд. 116,6 млн. рублей. По итогам 2017 года город получил превышение доходов над расходами в сумме 48,7 млн. рублей.

 

По итогам за 2017 год сложно увидеть, что получен профицит в размере 48,7 млн. рублей. Он буквально технический, за счет остатков неиспользуемых межбюджетных трансфертов и поступления доходов в последние дни уходящего года и первые праздничные дни нового 2018 года. Иначе, конечно, мы бы нашли, куда направить и эти остатки, -- сообщила Евгения Черемных,  заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике.

 

В ходе слушаний было отмечено, что для достижения поставленной главой города цели решались следующие задачи: укрепление доходной базы бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, безусловной исполнение указов президента РФ и эффективное управление муниципальным долгом. Все поставленные задачи на 2017 год были успешно выполнены.

 

Красивая динамика наблюдается по исполнению бюджета, если смотреть с 2014 года. Ежегодно, посмотрите, ступенчатый рост и достижение уровня 2017 года, превышающий уровень 2013 года. Прошу это зафиксировать, это очень серьёзное достижение бюджетного планирования и соответственно его исполнения, -- подчеркнула Евгения Черемных.

 

Основными источниками формирования бюджета города по прежнему являются налоги, а также областные и федеральные субсидии.

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