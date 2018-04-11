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Новости Нижнего Тагила

Предприятие в Артёмовском утаило от налоговиков 15 млн рублей

11 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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Против руководства одного из предприятий города Артёмовский возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. «Особо крупный размер» в данном случае составил 15 млн.

С января 2015 по декабрь 2016 годов, по версии следствия, предприятие в Артёмовском не выплачивало положенные законом налоговые отчисления. В результате бюджет не получил от организации 15 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

На данный момент следователь совместно с полицией и сотрудниками налоговой службы предпринимает действия направленные на выяснение обстоятельств совершённого преступления и определяют меры, при помощи которых предприятие сможет возместить вред, нанесённый бюджету Российской Федерации.

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