Предприятие в Артёмовском утаило от налоговиков 15 млн рублей

С января 2015 по декабрь 2016 годов, по версии следствия, предприятие в Артёмовском не выплачивало положенные законом налоговые отчисления. В результате бюджет не получил от организации 15 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.



На данный момент следователь совместно с полицией и сотрудниками налоговой службы предпринимает действия направленные на выяснение обстоятельств совершённого преступления и определяют меры, при помощи которых предприятие сможет возместить вред, нанесённый бюджету Российской Федерации.