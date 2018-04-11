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Новости Нижнего Тагила

Зарплаты, соцсфера и строительство: на что ушли 11 млрд в Нижнем Тагиле в 2017 году?

11 апреля 2018, 23:20Добавить новость
Нижний Тагил,бюджет,расходы,Евгения Черемных,ВВладимир Юрченко,благоустройство,зарплата,строительство
Зарплата, социальная сфера и строительство стали основными статьями расхода бюджета Нижнего Тагила в 2017 году. По всем расходам бюджет города исполнялся в рамках 11 муниципальным программам на сумму 11 млрд 116,6 млн рублей.

Зарплата бюджетникам, расходы на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы, а также транспорт, ремонт дорог, благоустройство и строительство стали ведущими направлениями бюджетной политики города в части расходов.

 

5 млрд. 622,4 млн. рублей на заработную плату бюджетников

 

В администрации города отметили, что выплата заработной платы работникам бюджетной сферы являлась приоритетным направлением расходования средств в 2017 году. 

 

Безусловно основным приоритетными направлениями расходов была всегда и будет дальше всегда являться это выплата заработной платы. Расходы на оплаты труда в 2016 году составили 5 млрд. 303 млн. рублей, а вот в 2017 - уже 5 млрд. 622,4 млн. Напомню, по этому году у нас с вами 108% темп роста зарплаты, -- сообщила Евгения Черемных, -- заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике.

 

6 млрд. 744 млн. рублей на социальную сферу

 

Наибольший удельный вес занимают расходы на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы: учреждения образования, культуры, физкультуры, социальных программ и семейной политики.  Доля расходов на деятельность социальной сферы по итогам 2017 года 61% или 6 млрд. 744 млн. рублей, -- пояснила Евгения Черемных.


3 млрд. 370 млн. 334 тысячи рублей на транспорт, дорожную деятельность, благоустройство, строительство.

 

Эти расходы складывались из следующих параметров: транспорт, благоустройство, строительство и ремонт дорог.

 

Впервые были выделены средства на строительство кладбищ - 50 млн. рублей. Мы знаем, что проблема в городе была очень серьезная. Были выделены средства на содержание парков, скверов, программу «Светлый город». На строительство было освоено 34 млн. рублей, также впервые были выделены средства на строительство и реконструкцию тротуаров. По дорожной деятельности у нас израсходованы деньги практически в полном объеме, -- рассказал Владимир Юрченко, начальник управления городским хозяйством.

 

81,7 млн. рублей на ремонт дворов и 39 млн. на общественные территории

 

В 2017 году в Нижнем Тагиле начал реализовываться проект формирования современной городской среды.

 

На дворы было отправлено 81,7 млн. рублей, 6 дорог отремонтировано. И 2 общетвенные территории в этом году продолжаем. По ряду мероприятий выполнение работ по техническим причинам было перенесено на 2018 год, -- уточнила Евгения Черемных.

 

Как было отмечено во время публичных слушаний о расходовании бюджета за 2017 год, основные параметры бюджета выполнялись в соответствии с Федеральным законом и на общих правах местного самоуправления.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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