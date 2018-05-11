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Новости Нижнего Тагила

Директор компании из Екатеринбурга обманул владельца онлайн-игры на 4 млн рублей

11 мая 2018, 06:35Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,интернет,мошенничество,Свердловская область,суд,экономика,компьютерные игры,Директор
Директора одной из компаний Екатеринбурга обвиняют в мошеннических действиях в отношении владельца онлайн-игры, из-за которых последнему был причинён материальный ущерб на сумму 4 млн рублей.

Обвиняемый мужчина занимал наёмную должность генерального директора компании, которая занималась разработкой онлайн-игры. В период с 2010 по 2012 года он, по версии следствия, зарегистрировал на своё имя другую компанию и создал программный продукт во многом похожий на разрабатываемую игру.

Чуть позже, он организовал переадресацию пользователей со страницы проекта разработчика онлайн-игры на страницу своей новой компании, указав, что проект изменил название. В результате за двухлетний период обвиняемый нанёс материальный ущерб в размере 4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 165 УК РФ, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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