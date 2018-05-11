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Новости Нижнего Тагила

Конгресс-холл за 4 млрд рублей появится в Екатеринбурге

11 мая 2018, 11:35Добавить новость
деньги,Екатеринбург,Свердловская область,бюджет,ЭКСПО-2025,финансирование,Бабушкина,заксобрание

В Свердловской области появится конгресс-холл международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». На его строительство будет выделен 1 млрд рублей в 2018 году.

Сейчас вопрос о выделении средств выставлен на обсуждение в региональном парламенте, пишет ZNAK. Заседание состоится 22 мая, тогда будет принято окончательное решение.

Как отмечает спикер заксобрания Людмила Бабушкина, если депутаты одобрят инициативу, то нужно будет внести корректировки в бюджет региона, а также в программу приватизации имущества и управления госсобственностью.

Отметим, что строительство конгресс-холла уже началось в 2017 году, и вопрос сейчас в финансировании проекта. Закончить строительство планируется в 2019 году. По проекту площадь здания составит 41 тысячу кв. м. Общая стоимость конгресс-холла – 4 млрд рублей.

Напомним, что Екатеринбург борется за возможность принять у себя «ЭКСПО-2025».

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