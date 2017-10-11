13 тыс. граждан России признаны банкротами за первое полугодие 2017 года

Дел о банкротстве в российских судах становится всё больше. За первое полугодие 2017 года количество граждан и индивидуальных предпринимателей, которые признаны банкротами, выросло на 79% в сравнении с 2016 годом.



Как сообщают «Известия», прирост связан с тем, что кредиторы желают получить деньги «здесь и сейчас», потому признание заёмщика банкротом становится выгоднее, чем ожидание погашения долга.



Финансово несостоятельным может быть признан гражданин или ИП, чья задолженность превышает 500 тыс. рублей. Специалисты подсчитали, что общая задолженность перед российскими банками составляет 29 млрд. рублей.



В скором времени должники смогут подавать заявление в суд о признании себя банкротами посредством МФЦ.