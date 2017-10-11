| регистрация
Новости Нижнего Тагила

13 тыс. граждан России признаны банкротами за первое полугодие 2017 года

11 октября 2017, 22:35Добавить новость
банк,город,деньги,Россия,суд,экономика,долги,задолженность,банкротство,судебное разбирательство
Всё больше физических лиц и индивидуальных предпринимателей добиваются признания банкротом в суде. Только за прошедшие 6 месяцев 2017 года 13 тыс. человек были признаны финансово несостоятельными.

Дел о банкротстве в российских судах становится всё больше. За первое полугодие 2017 года количество граждан и индивидуальных предпринимателей, которые признаны банкротами, выросло на 79% в сравнении с 2016 годом.

Как сообщают «Известия», прирост связан с тем, что кредиторы желают получить деньги «здесь и сейчас», потому признание заёмщика банкротом становится выгоднее, чем ожидание погашения долга.

Финансово несостоятельным может быть признан гражданин или ИП, чья задолженность превышает 500 тыс. рублей. Специалисты подсчитали, что общая задолженность перед российскими банками составляет 29 млрд. рублей.

В скором времени должники смогут подавать заявление в суд о признании себя банкротами посредством МФЦ.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

41 540 жителей России смогут подать заявление о банкротстве через МФЦ
6 октября, 22:05
0 0
Кредитная нагрузка жителей России достигла рекордного минимума за 4 года
3 октября, 22:05
0 0
Регионы погасят задолженность перед банками при помощи Минфина России
2 октября, 22:35
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 105
Подписаться на новости