Демонтаж незаконных линий связи начался в Нижнем Тагиле в рамках проекта «Светлый город» (ФОТО)

Демонтаж линий связи, незаконно размещенных в кабельной канализации, будет произведен в Нижнем Тагиле. В рамках городской программы «Светлый город» идет перенос воздушной линии в кабельную канализацию и проводится инвентаризация кабелей.

В планах проведения работ по благоустройству города - реализация муниципальной программы «Светлый город». Основная задача программы - перенос кабелей связи с опор освещения в подземные коммуникации. Это сохранит линии от природных и техногенных факторов и изменит городской ландшафт. Строительство новых коммуникаций, наряду с инвентаризацией имеющихся, ускорит процесс реализации программы.

Одновременно с этой программой в Нижнем Тагиле продолжается инвентаризация всего комплекса системы кабельной канализации, которая проводится собственником сети ПАО «Ростелеком». В ходе инвентаризации выявляются множественные случаи незаконного размещения в коммуникациях «Ростелекома» сторонними провайдерами. Со всеми провайдерами проводится отдельная работа. Компания «Ростелеком» неоднократно направляла незаконно размещающимся операторам связи письма-уведомления с предложением заключить контракт на законных основаниях.

Под инвентаризацией ПАО «Ростелеком» понимает проведение мероприятий по выявлению случаев незаконного размещения сторонними провайдерами своих кабельных сетей в наших сооружениях. Эти сооружения принадлежат на правах собственности ПАО «Ростелеком». Такие кабели выявлены. Была проведена работа с операторами связи. Они были уведомлены. Многие из них законтрактовались с нами. Остались участки и кабели, на которые никто не заявился, -- рассказал о ходе инвентаризации Андрей Мокеров, начальник станционного цеха ПАО «Ростелеком».

Компания «Ростелеком», как любой собственник, желает или получать аренду за использование своих коммуникаций, или просит освободить территории от незаконных размещений в своей кабельной канализации, к тому же нелегальные сети связи могут создавать помехи в предоставлении интернет-услуг добросовестных провайдеров. В линейно-кабельной канализации компании не останется нелегально размещенных сетей связи. Специалисты «Ростелекома» заявляют, что незаконно размещенные кабели будут демонтированы и извиняются перед пользователями связи, которая может быть нарушена после демонтажа.

Такие кабели будут подлежать демонтажу, то есть «Ростелеком» их отключает и демонтирует. В городе порядка 20 операторов, практически все законтрактовались с нами, кто не стал сотрудничать – выявится в ходе очередной инвентаризации. Позиция «Ростелекома» такова: мы готовы работать со всеми операторами, предоставлять свои сооружения как партнерам. Незаконно размещающиеся операторы позволяют себе паразитировать и зарабатывать деньги на «Ростелекоме». Наша компания, в свою очередь, будет их сносить и предъявлять незаконно размещающимся провайдерам судебные иски. Эти кабели не маркированы. На всех законных кабелях есть маркировка, на них вешается бирка, у нас есть соответствующая документация - в техническом учете находятся в папке на каждый колодец. Все законные сооружения имеют свою учетку. Незаконные не имеют никаких обозначений и мы не знаем принадлежность этих кабелей. При демонтаже могут возникнуть проблемы со связью у многих пользователей. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства при реализации необходимой процедуры, -- озвучил позицию Андрей Мокеров.

Для того, чтобы защитить люки от несанкционированных вскрытий и проникновений внутрь колодца, собственник кабельной канализации компания «Ростелеком» установит сигнализацию. Это новшество было продемонстрировано редакции TagilCity.ru.





При вскрытии люка срабатывает звуковая и световая сигнализация, сигнал тревоги уходит в мониторинговый центр глобальной сети безопасности и оповещение на телефон сотрудника. Т.е. мы точно знаем время, когда вскрывают люк. Это делается для того, чтобы не было несанкционированных проникновений. Также, если люк кто-то оставил открытым – сигнализация защитит, чтобы туда не провалились дети или животные. Одну минуту идет звуковое предупреждение о том, что объект находится под охраной. Затем приходит оповещение на телефон. В оборудование можно ставить до трех камер. Также специалист мониторингового центра может соединиться с колодцем по GPS каналу и предупредить взломщика о том, что проникновение несанкционированно, находится в собственности «Ростелекома», -- ввел в курс дела Владимир Брюханов – руководитель направления безопасности ПАО «Ростелеком» в Нижнем Тагиле.

В результате инвентаризации были выявлены многочисленные случаи нарушений. В тех случаях, когда владельцы незаконно размещенных сетей не предпринимают действий по устранению нарушений, остается только один выход – демонтировать такие сети связи. О предстоящем проведении демонтажа незаконных кабельных линий провайдеры, предприятия, и жители города были уведомлены компанией «Ростелеком» заранее.