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Новости Нижнего Тагила

Российский «Аэрофлот» награжден премией World Travel Awards 2017

11 октября 2017, 10:00Добавить новость
Россия,самолет,премия,награждение,аэрофлот,Санкт-Петербург,авиаперевозчик

«Аэрофлот» одержал победу сразу в двух номинациях премии World Travel Awards 2017.

Награждение прошло в Санкт-Петербурге, премия в России вручалась впервые. Это своеобразный «Оскар» в мире туристического бизнеса. Премией награждаются лучшие представители гостиничного и туристического бизнеса и гражданских авиаперевозок.

 «Аэрофлот» победил в номинациях «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Отметим, что последняя вручалась впервые и досталась именно «Аэрофлоту».

 «Аэрофлот» - это единственная российская компания, получившая премию World Travel Awards 2017. При этом российский перевозчик обогнал многих мировых гигантов сферы гражданских авиаперевозок.

Также примечательно, что «Аэрофлот» смог получить престижную награду в сложных геополитических условиях. И еще более радостно, что вручение награды прошло именно в городе на Неве – в городе с богатой историей, неповторимым обликом и богатым культурным наследием, сообщается на официальном сайте перевозчика.

Стоит отметить, что это уже не первая престижная награда, полученная компанией за неделю. Так, американская ассоциация APEX присудила перевозчику максимально высокий рейтинг – «пять звезд».

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