Заявки на гранты по 300 000 рублей для начинающих предпринимателей в Нижнем Тагиле принимаются до 31 октября

Жители Нижнего Тагила, желающие начать собственный бизнес, могут получить государственную субсидию в Администрации Нижнего Тагила. До 31 октября 2017 начинающие предприниматели сегмента малого бизнеса смогут принять участие в конкурсном отборе на предоставление целевых грантов.

Начинающие бизнесмены смогут получить возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Вторым направлением предоставления целевого гранта является франшиза, точнее – выплата по передаче прав на нее (паушальный взнос). В обоих случаях субсидия может быть предоставлена при наличии заключенного договора лизинга или договора франчайзинга.

По условиям конкурсного отбора, размер субсидии для стартап не может превышать 300 000 рублей на одного получателя поддержки.

Получателем может стать любой предприниматель, который ведет деятельность меньше 1 года и готов предоставить собственный бизнес-проект. Учитывается и отсутствие получения субсидии в прошедшем году, а также отсутствие долгов по налогам и сборам. Обучение предпринимательской грамотности – еще один критерий отбора.

Грант – целевая помощь, которая дается на открытие или расширение бизнеса. Для меня важно, что такая финансовая поддержка является безвозмездной, то есть не требует возврата. Преимущество при получении у того, кто уже частично вложил собственные средства в приобретение нужного, например, оборудования или транспорта. Но не стоит думать, что все так просто. Необходимо следовать заявленному бизнес-проекту, нужно будет потом показать свою результативность и отчетность, -- рассказал Иван, начинающий предприниматель из Нижнего Тагила.

Каждый заявившийся на грант предприниматель берет на себя обязательство предоставлять в дальнейшем в Администрацию города анкеты получателя поддержки, отчета о выполнении бизнес-проекта. Помимо этих документов нужно будет отчитаться, как осуществлялись расходы, источников финансового обеспечения которых являлась субсидия. Подобная отчетность предоставляется в течение 3 лет после получения целевого гранта.

Мы брали грант на лизинг транспорта для ООО 2,5 года назад. Если у предпринимателя все всегда хорошо с отчетностью, проблем нет. Помощь от государства была очень кстати, и, несомненно, это более выгодно, чем брать кредит в банке на покупку того же транспорта для работы. Это безвозмездная субсидия. Тем более, что молодым предпринимателям не охотно дают кредиты в банках, -- поделилась мнением Алена, бухгалтер.

Тагильчане, желающие начать и развивать свое дело, могут подать заявку на участие в конкурсном отборе в управлении промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города до 31 октября текущего года.

Подписано Постановление Администрации города о сроках подачи заявок на

предоставление целевых грантов. Продолжается конкурсный отбор на предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) в городе Нижний Тагил в 2017 году, -- известили в пресс-службе Администрации города.

Более полная информация размещена на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org в разделе «Экономика».