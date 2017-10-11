Знаменитый майонез из Екатеринбурга может исчезнуть с прилавков магазинов России

Екатеринбургский жировой комбинат лишился лицензии, дающей разрешение выбрасывать в атмосферу вредные вещества.



Росприроднадзор, после жалоб жителей Вторчермета, осуществил проверку цехов предприятия, и выявил ряд нарушений, после чего лицензию отозвали.



Как передаёт «ЕТВ», теперь руководству «ЕЖК» необходимо установить новые очистные сооружения, иначе знаменитый майонез может исчезнуть с прилавков магазинов России.