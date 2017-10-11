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Новости Нижнего Тагила

Знаменитый майонез из Екатеринбурга может исчезнуть с прилавков магазинов России

11 октября 2017, 23:35Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,продукты,Свердловская область,экология,майонез,ЕЖК,нарушения,загрязнение атмосферы,лицензия
Росприроднадзор отозвал лицензию на выброс вредных веществ в атмосферу у производителя майонеза «ЕЖК». Подобное решение может сказаться на процессе выпуска знаменитого майонеза.

Екатеринбургский жировой комбинат лишился лицензии, дающей разрешение выбрасывать в атмосферу вредные вещества.

Росприроднадзор, после жалоб жителей Вторчермета, осуществил проверку цехов предприятия, и выявил ряд нарушений, после чего лицензию отозвали.


Как передаёт «ЕТВ», теперь руководству «ЕЖК» необходимо установить новые очистные сооружения, иначе знаменитый майонез может исчезнуть с прилавков магазинов России.

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