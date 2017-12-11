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Новости Нижнего Тагила

Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты под Новый год

11 декабря 2017, 06:05Добавить новость
деньги,Новый год,продукты,Россия,экономика,цены,рост цен,рост цен на продукты,продукты питания,ФАС
В Федеральную антимонопольную службу России стали поступать жалобы от граждан на то, что цены на продукты перед Новым годом стали неоправданно высокими.

ФАС получает жалобы от россиян на высокие продуктовые цены в преддверии Нового года. Но специалисты ведомства не видят объективных причин для проведения проверок по поступающим заявлениям.

Как сообщают «Известия», специалисты ФАС пояснили, что цены зависят от множества факторов, к которым относятся соотношение цены спроса и предложения, конъюнктуры рынка и решений, принимаемых его участниками. Потому говорить о целенаправленном завышении цен преждевременно.

Специалисты Росстата посчитали, что стоимость новогоднего стола для россиян составит 6 100 рублей, что на 300 рублей больше, чем в предыдущем году.

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