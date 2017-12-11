Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты под Новый год

ФАС получает жалобы от россиян на высокие продуктовые цены в преддверии Нового года. Но специалисты ведомства не видят объективных причин для проведения проверок по поступающим заявлениям.



Как сообщают «Известия», специалисты ФАС пояснили, что цены зависят от множества факторов, к которым относятся соотношение цены спроса и предложения, конъюнктуры рынка и решений, принимаемых его участниками. Потому говорить о целенаправленном завышении цен преждевременно.



Специалисты Росстата посчитали, что стоимость новогоднего стола для россиян составит 6 100 рублей, что на 300 рублей больше, чем в предыдущем году.