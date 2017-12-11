Россияне будут принимать участие в судебных процессах через интернет

Участники административных дел в России смогут посетить судебное заседание в режиме онлайн.

Электронную форму проведения судебных заседаний по административным делам, по данным «Известий», планирует ввести министерство юстиции РФ. Соответствующие поправки будут внесены в законодательство Российской Федерации уже в феврале 2018 года.



Одним из новшеств станет возможность выступить в качестве свидетеля дистанционно. В электронной форме можно будет подать иск, а также по видеосвязи стать ответчиком.



С положительной стороны инициативу Минюста оценивают юристы. В современных условиях данная реформа должна сэкономить время и облегчить жизнь россиянам. С другой стороны, гражданам РФ, не имеющим доступа в интернет, по мнению специалистов, нужно оставить право на личное присутствие в суде.