-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
ночь: -11
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Россияне будут принимать участие в судебных процессах через интернет

11 декабря 2017, 19:00Добавить новость
закон,интернет,Россия,суд,минюст,заседание,иск,ответчик,свидетель

Участники административных дел в России смогут посетить судебное заседание в режиме онлайн.

Электронную форму проведения судебных заседаний по административным делам, по данным «Известий», планирует ввести министерство юстиции РФ. Соответствующие поправки будут внесены в законодательство Российской Федерации уже в феврале 2018 года.

Одним из новшеств станет возможность выступить в качестве свидетеля дистанционно. В электронной форме можно будет подать иск, а также по видеосвязи стать ответчиком.

С положительной стороны инициативу Минюста оценивают юристы. В современных условиях данная реформа должна сэкономить время и облегчить жизнь россиянам. С другой стороны, гражданам РФ, не имеющим доступа в интернет, по мнению специалистов, нужно оставить право на личное присутствие в суде.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Жители России станут платить больше при подаче искового заявления в суд
29 сентября, 22:15
0 0
Областной суд отменил решение об изъятии детей у екатеринбурженки Юлии Савиновских
7 декабря, 08:00
5 2
Отстраненные от Олимпиады-2018 российские атлеты обратились в арбитражный суд
6 декабря, 20:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 78
Подписаться на новости