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Новости Нижнего Тагила

Торги состоялись: «Тагилкнига» продана за 70 млн рублей

12 марта 2018, 12:10Добавить новость
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12 марта в Нижнем Тагиле состоялись торги по реализации муниципальной доли ООО «Тагилкнига». Книжную сеть продали за 70 млн рублей.

Сеть книготорговых магазинов, состоящую из 9 торговых точек, приобрел предприниматель Игорь Кохман, владелец аптечного бизнеса.

Новый собственник, по сообщению ИА «Новый город», собирается сохранить профиль большинства приобретенных торговых точек в Нижнем Тагиле.

В конце 2017 года торги по продаже доли ООО «Тагилкнига» были сорваны из-за отзыва заявок в последний момент.

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