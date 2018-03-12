Торги состоялись: «Тагилкнига» продана за 70 млн рублей

12 марта в Нижнем Тагиле состоялись торги по реализации муниципальной доли ООО «Тагилкнига». Книжную сеть продали за 70 млн рублей.

Сеть книготорговых магазинов, состоящую из 9 торговых точек, приобрел предприниматель Игорь Кохман, владелец аптечного бизнеса.





Новый собственник, по сообщению ИА «Новый город», собирается сохранить профиль большинства приобретенных торговых точек в Нижнем Тагиле.





В конце 2017 года торги по продаже доли ООО «Тагилкнига» были сорваны из-за отзыва заявок в последний момент.