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Новости Нижнего Тагила

Более 150 предложений в сфере экспорта и импорта продукции получены Россией от Ирана

12 апреля 2018, 07:05Добавить новость
деньги,продукты,Россия,экономика,Иран,сотрудничество,Торгово-промышленная палата
В ходе работы российско-иранского делового форума были достигнуты договоренности по сотрудничеству между обеими странами. Стороны обсудили перспективные направления взаимовыгодного товарооборота и пути обмена технологиями.

Товарооборот между Россией и Ираном в 2017 году составил 1,7 млрд долларов.

В ближайшие годы специалисты прогнозируют увеличение до 3 млрд, а в перспективе и до 10 млрд долларов США. Российские компании готовы инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры Ирана, поставлять зерно, соевый шрот, растительное масло, комбикорма.

Со своей стороны Иран готов предложить российским партнёрам цемент, отделочные материалы и лакокрасочные изделия, сантехническое оборудование, продукцию нефтехимии, плодоовощную и молочную продукцию, орехи и сухофрукты, морепродукты.


Сближению двух стран помимо давних партнёрских отношений, способствует и тот факт, что Иран, также как и Россия, находится под санкциями, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ.

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