Дмитрий Медведев: «Главной проблемой в России остается бедность»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал самую главную проблему страны. По его словам, ей является бедность. Пока проблему не удается победить, но правительство принимает все меры для улучшения ситуации.

Дмитрий Медведев сообщил, что с 2013 года МРОТ в России вырос в два раза и сейчас составляет 11 163 рубля. Однако премьер-министр признал, что данной суммы недостаточно, чтобы победить бедность в России.





Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, самой большой. Но того, что удалось сделать за эти годы, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить, -- сообщил Дмитрий Медведев.



В 2018 году МРОТ впервые в истории страны был поднят до уровня прожиточного минимума. На текущий момент повышения МРОТ недостаточно для того, чтобы в России стало меньше бедных, и необходимы иные мероприятия, но пока денег на это в бюджете нет, пишет ТАСС.