| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Курс рубля останется неизменным до конца года и укрепит экономику России

12 октября 2017, 22:05Добавить новость
деньги,Россия,экономика,курс рубля,валюта,центробанк,ставка по кредиту
Уровень в 58 рублей за 1 американский доллар сохранится до конца 2017 года, утверждают экономисты. Это благоприятно скажется на экономике России и инвестиционном климате.

Ведущие экономисты России прогнозируют, что курс рубля останется неизменным до конца 2017 года. Сейчас курс равен 58 рублям за доллар, и сильных изменений в большую или меньшую сторону ожидать не стоит.

Как сообщают «Известия», вместе со стабильным курсом рубля благоприятно скажется на экономике России снижение ключевой ставки Центробанка РФ. От величины этой ставки зависят кредитные и депозитные проценты в стране. Финансисты говорят о том, что ключевая ставка снизится к концу года до 8%, что будет равняться уровню ноября 2014 года.

Подобные изменения сделают экономику России привлекательной для зарубежных инвесторов и укрепят позиции рубля на валютной бирже.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Купюры номиналом 200 и 2000 поступили в обращение в России (ФОТО)
завтра, 09:00
0 0
Центробанк запускает интернет-ресурс по финансовой грамотности россиян
4 сентября, 21:30
0 0
Число микрофинансовых организаций в России будет постепенно снижаться
7 августа, 11:25
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 54
Подписаться на новости