Курс рубля останется неизменным до конца года и укрепит экономику России

Ведущие экономисты России прогнозируют, что курс рубля останется неизменным до конца 2017 года. Сейчас курс равен 58 рублям за доллар, и сильных изменений в большую или меньшую сторону ожидать не стоит.



Как сообщают «Известия», вместе со стабильным курсом рубля благоприятно скажется на экономике России снижение ключевой ставки Центробанка РФ. От величины этой ставки зависят кредитные и депозитные проценты в стране. Финансисты говорят о том, что ключевая ставка снизится к концу года до 8%, что будет равняться уровню ноября 2014 года.



Подобные изменения сделают экономику России привлекательной для зарубежных инвесторов и укрепят позиции рубля на валютной бирже.