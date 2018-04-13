Экс-главный архитектор Первоуральска обвиняется в получении взятки в крупном размере

В период с 2016 года по 2017 год главный архитектор Первоуральска, по версии следствия, оказывал содействие одному из строительных предприятий города.



Организация имела приоритет в получении заказов на городское строительство, за что начальник управления архитектуры получал денежные средства. Конкретная сумма взятки следственными органами не уточняется.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года руководитель уволился по собственному желанию, но это не помешало следователям начать проверку и возбудить уголовное дело по статьям «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».