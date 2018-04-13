-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: +2
вечер: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.07 - 1.99
EUR 76.76 - 2.52
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Экс-главный архитектор Первоуральска обвиняется в получении взятки в крупном размере

13 апреля 2018, 10:35Добавить новость
город,деньги,полиция,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело,Первоуральск,Управление архитектуры,взятка
Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Первоуральска подозревается в получении взятки в крупном размере. Проверка началась после того, как руководитель покинул занимаемый пост, но тем не менее прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

В период с 2016 года по 2017 год главный архитектор Первоуральска, по версии следствия, оказывал содействие одному из строительных предприятий города.

Организация имела приоритет в получении заказов на городское строительство, за что начальник управления архитектуры получал денежные средства. Конкретная сумма взятки следственными органами не уточняется.


Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года руководитель уволился по собственному желанию, но это не помешало следователям начать проверку и возбудить уголовное дело по статьям «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Участковый из Екатеринбурга был пойман с поличным при попытке получения взятки
13 марта, 22:05
2 0
Директор предприятия в Кушве задолжал рабочим 14 млн 867 тыс. рублей
9 февраля, 06:00
0 1
Серийные автоугонщики из Берёзовского предстали перед судом за кражу 6 автомобилей
11 апреля, 06:35
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 11
Сейчас на сайте 3638 гостей и 58 пользователей
Подписаться на новости