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Новости Нижнего Тагила

Российский «Госзнак» не делал Сахалин полуостровом на банкноте в 2000 рублей

13 октября 2017, 23:35Добавить новость
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На выпущенной банкноте в 2000 рублей пользователи социальных сетей заметили, что Сахалин стал полуостровом. Представители «Госзнака» поспешили опровергнуть этот факт и сказали, что ошибка восприятия возникла из-за ширины пролива Невельского между материком и Сахалином.

После презентации новых банкнот в 200 и 2000 рублей многие пользователи социальных сетей начали утверждать, что на купюре в 2000 рублей остров Сахалин изображён полуостровом. В этот же день «Госзнак» опроверг это утверждение и пояснил, что никакой ошибки в изображении нет.

Как передаёт «Газета.ру», причиной ошибки восприятия стала ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин. В реальности она составляет 7,3 км., и если попытаться перенести это расстояние в масштаб банкноты, то получится 80 микрон. Поэтому с первого взгляда трудно определить наличие расстояния между материком и островом Сахалин.

В дизайне банкноты географическое изображение материка и островов России выделены белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом, -- сообщили сотрудники «Госзнака»

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