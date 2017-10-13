Российский «Госзнак» не делал Сахалин полуостровом на банкноте в 2000 рублей

После презентации новых банкнот в 200 и 2000 рублей многие пользователи социальных сетей начали утверждать, что на купюре в 2000 рублей остров Сахалин изображён полуостровом. В этот же день «Госзнак» опроверг это утверждение и пояснил, что никакой ошибки в изображении нет.



Как передаёт «Газета.ру», причиной ошибки восприятия стала ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин. В реальности она составляет 7,3 км., и если попытаться перенести это расстояние в масштаб банкноты, то получится 80 микрон. Поэтому с первого взгляда трудно определить наличие расстояния между материком и островом Сахалин.





В дизайне банкноты географическое изображение материка и островов России выделены белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом, -- сообщили сотрудники «Госзнака»