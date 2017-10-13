Красная икра на территории России подорожает к Новому году

За последние 6 месяцев стоимость икры лососевых пород выросла с 1 950 рублей за килограмм до 3 000 рублей. Оптовая стоимость красной икры выросла на 54%, икра горбуши подорожала на 23%, икра кеты на 13%.



Как сообщают «Известия», повышение оптовых цен может привести к подорожанию розничной стоимости красной игры на прилавках российских магазинов. Что, в свою очередь, снизит потребление данного продукта жителями России.



Причиной повышения цен специалисты называют стремление компании приравнять цены, по которым икра продаётся за границей к ценам, по которым икра продаётся в пределах страны.