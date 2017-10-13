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Новости Нижнего Тагила

Купюры номиналом 200 и 2000 поступили в обращение в России (ФОТО)

13 октября 2017, 09:00Добавить новость
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В России в обращение поступили новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

На них изображены Владивосток и Крым, именно там банкноты появились в первую очередь. Кроме того, они уже распространяются в Москве.

Новый массовый ввод денег назначен на декабрь, когда финансовые организации закончат подготовительные работы. Строгая секретность, в которой разрабатываются банкноты, является основанием для поэтапного введения денег в обращение, рассказали в ЦБ РФ. Это связано с противостоянием фальшивомонетчикам.


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Купюры создаются на хлопковой бумаге с полимерной пропиткой с применением современных элементов защиты. Так, на купюре есть QR-код, который ведёт на страницу с информацией о защитных признаках и оформлении банкнот. Кроме того, они удобны для слабовидящих россиян.

Также на банкнотах вместо эмблемы Центробанка нанесен герб России, передает РИА Новости.

 

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Фото: РИА Новости
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