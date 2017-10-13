Купюры номиналом 200 и 2000 поступили в обращение в России (ФОТО)

На них изображены Владивосток и Крым, именно там банкноты появились в первую очередь. Кроме того, они уже распространяются в Москве.





Новый массовый ввод денег назначен на декабрь, когда финансовые организации закончат подготовительные работы. Строгая секретность, в которой разрабатываются банкноты, является основанием для поэтапного введения денег в обращение, рассказали в ЦБ РФ. Это связано с противостоянием фальшивомонетчикам.







Купюры создаются на хлопковой бумаге с полимерной пропиткой с применением современных элементов защиты. Так, на купюре есть QR-код, который ведёт на страницу с информацией о защитных признаках и оформлении банкнот. Кроме того, они удобны для слабовидящих россиян.





Также на банкнотах вместо эмблемы Центробанка нанесен герб России, передает РИА Новости.