-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
ночь: -11
утро: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.14 + 0.3
EUR 69.47 + 0.17
Новости Нижнего Тагила

Двухтысячные купюры появились на территории Свердловской области

13 декабря 2017, 22:05Добавить новость
банк,деньги,Свердловская область,экономика,купюры,рубли,банкомат,Банк России
Жители Среднего Урала с середины декабря получат возможность расплачиваться новыми двухтысячными купюрами. Банкноты номиналом в 200 рублей появятся чуть позже.

По информации Уральского ГУ Банка России на территорию Свердловской области поступили купюры номиналом в 2 000 рублей.

На данный момент они проходят тестирование на оборудовании для выдачи и приёма банкнот.


Как сообщает «Областная газета», к Новому году организации Свердловской области будут готовы к приёму двухтысячных купюр. Денежные знаки номиналом в 200 рублей появятся в банкоматах Урала в 2018 году.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

2,8 млн. руб. выделено из бюджета области на погашение кредита за Екатеринбург-ЭКСПО
8 декабря, 08:00
0 2
Сотрудница одного из банков Асбеста украла с места работы 20 миллионов рублей
7 декабря, 22:05
0 1
Новые банкноты 200 и 2 000 рублей поступили в Екатеринбург
14 ноября, 19:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 79
Подписаться на новости