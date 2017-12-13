Двухтысячные купюры появились на территории Свердловской области

По информации Уральского ГУ Банка России на территорию Свердловской области поступили купюры номиналом в 2 000 рублей.



На данный момент они проходят тестирование на оборудовании для выдачи и приёма банкнот.



Как сообщает «Областная газета», к Новому году организации Свердловской области будут готовы к приёму двухтысячных купюр. Денежные знаки номиналом в 200 рублей появятся в банкоматах Урала в 2018 году.