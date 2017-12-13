Почти 2 миллиарда рублей выделено на качественные дороги в Свердловской области

800 миллионов рублей из этой суммы направят из бюджета государства, миллиард рублей - консолидированный бюджет региона.





В частности, в порядок будут приведены автомагистрали Екатеринбургской агломерации, а также трассы из Сосьвы до Гари и из Махнёво в Болотовское. Указанные дороги имеют смешанное покрытие, передает Областная газета.





Также средства пойдут на ремонт асфальта, установку светофоров, лежачих полицейских и установку знаков.