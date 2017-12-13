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Новости Нижнего Тагила

Почти 2 миллиарда рублей выделено на качественные дороги в Свердловской области

13 декабря 2017, 07:30Добавить новость
бюджет,деньги,дорога,Екатеринбург,ремонт,ремонт дорог,Свердловская область,экономика,финансирование
В 2018 году правительство Свердловской области выделит на безопасные и качественные дороги порядка 2 миллиардов рублей.

800 миллионов рублей из этой суммы направят из бюджета государства, миллиард рублей - консолидированный бюджет региона.

В частности, в порядок будут приведены автомагистрали Екатеринбургской агломерации, а также трассы из Сосьвы до Гари и из Махнёво в Болотовское. Указанные дороги имеют смешанное покрытие, передает Областная газета.

Также средства пойдут на ремонт асфальта, установку светофоров, лежачих полицейских и установку знаков.

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