Почти 2 миллиарда рублей выделено на качественные дороги в Свердловской области

В 2018 году правительство Свердловской области выделит на безопасные и качественные дороги порядка 2 миллиардов рублей.
800 миллионов рублей из этой суммы направят из бюджета государства, миллиард рублей - консолидированный бюджет региона.
В частности, в порядок будут приведены автомагистрали Екатеринбургской агломерации, а также трассы из Сосьвы до Гари и из Махнёво в Болотовское. Указанные дороги имеют смешанное покрытие, передает Областная газета.
Также средства пойдут на ремонт асфальта, установку светофоров, лежачих полицейских и установку знаков.