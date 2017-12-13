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Новости Нижнего Тагила

Совладелец ЕВРАЗ НТМК Роман Абрамович потратил 14,8 млрд на акции «Трансконтейнера»

13 декабря 2017, 18:30Добавить новость
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Новыми акционерами крупнейшего контейнерного железнодорожного оператора в РФ стали совладельцы ЕВРАЗа Роман Абрамович и Александр Абрамов.

Компания «Енисей Капитал», собственником которой является Роман Абрамович, купила 24,5% акций предприятия «Трансконтейнер». Оператор находится под контролем РЖД. Информация о продаже акций была опубликована на портале предприятия 13 декабря. 


Управляющий активами Романа Абрамовича Джон Манн подтвердил проведение сделки. Он утверждает, что «Енисей Капитал» на равных правах принадлежит Роману Абрамовичу и его партнеру по ЕВРАЗу Александру Абрамову.

По словам представителя Абрамовича, цена покупки соответствует рыночному уровню. Однако он не разглашает стоимость акций крупнейшего контейнерного железнодорожного оператора, отмечая, что одобрение ФАС для сделки не требовалось.

Согласно Московской бирже, 24,5% акций «Трансконтейнера» в день продажи оценивались в 14,8 млрд руб. В федеральной антимонопольной службе РФ пояснили, что сейчас устанавливаются подробности сделки, пишет «РБК».

Напомним, ранее сообщалось о том, что сын Романа Абрамовича может стать владельцем футбольного клуба ЦСКА.

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