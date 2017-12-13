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Новости Нижнего Тагила

Ущерб от коррупции в России составил 130 млрд рублей за 2,5 года

13 декабря 2017, 19:30Добавить новость
бизнес,деньги,Россия,тпп,коррупция,Сергей Катырин,ущерб
В торгово-промышленной палате РФ впервые прошла акция, посвященная международному дню борьбы со взяточничеством. Статистика показала, что ущерб от коррупции в РФ за 2,5 года составил 130 млрд рублей.

Чтобы выяснить уровень коррупции в стране, ТПП регулярно анонимно опрашивает российских бизнесменов. Как показывает исследование, со взяточничеством в России сталкиваются 8 из 10 предпринимателей. Всего 27% опрошенных заявили, что никогда не берут и не дают взятки.

При этом средняя сумма неофициального вознаграждения составляет от 3 000 до 10 000 рублей. Такой показатель, по мнению специалистов, показывает положительную динамику – так, 2 года назад средний уровень взяток составлял от 150 000 до миллиона рублей.

47% опрошенных отметили, что сталкивались с коррупцией при получении лицензий, аккредитаций и разрешений. Эта проблема сейчас на первом месте. На втором - контрольно-надзорные мероприятия, 37%. На третьем месте госзакупки, в этой сфере за прошедшие полгода произошли значимые изменения. Процент коррупции снизился с 40% до 32%, -- рассказал президент ТПП Сергей Катырин.

 

Согласно официальной статистике, за 2,5 года ущерб от взяточничества в России достиг 130 миллиардов рублей. Члены торгово-промышленной палаты считают, что для решения проблемы нужно пересмотреть закон об уголовной ответственности за экономические преступления. Например, возможно увеличение порога нанесенного ущерба для определения объема крупных хищений, сообщает «РБК».

 
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