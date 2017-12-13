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Новости Нижнего Тагила

Зарплаты чиновников и дипломатов в России вырастут в 2018 году

13 декабря 2017, 15:00Добавить новость
деньги,политика,Путин,Россия,зарплата,повышение,чиновники
В соответствии с указом, подписанным президентом РФ, оклады федеральных чиновников в 2018 году увеличатся на 4%.

Повышение коснется зарплат большей части госслужащих: чиновников, дипломатических работников и представителей сферы юстиции.

Предполагается, что больше зарабатывать начнут работники Кремля, Госдумы, прокуратуры, Счетной палаты, Следственного комитета, Конституционного, Верховного и арбитражного судов, а также судов общей юрисдикции. Оклады возрастут у дипломатов МИД РФ, а также работников других министерств и ведомств, в том числе их региональных подразделений.

Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал 12 декабря 2017 года. В тот же день решение вступило в силу, однако повышение окладов будет реализовано только с 1 января 2018 года.

Прибавка к зарплате будет подсчитана в соответствии с присвоенным работнику классным чином юстиции, пишет ИА «ТАСС».

 
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