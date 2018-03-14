Предприятие в Серове задолжало 52 сотрудникам 3 млн рублей

Против руководителя одного из промышленных предприятий Серова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».



В ходе расследования стало известно о том, что на протяжении практически 2 лет 52 сотрудника не получали денежных средств. Общая сумма задолженности составила 3 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.



После возбуждения дела руководитель сумел найти денежные средства для того, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками. Расследование уголовного дела продолжается.