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Новости Нижнего Тагила

Предприятие в Серове задолжало 52 сотрудникам 3 млн рублей

14 марта 2018, 00:05Добавить новость
деньги,прокуратура,работа,Свердловская область,уголовное дело,Серов,задолженность,заработная плата,предприятие
С января 2016-го года по декабрь 2017-го директор промышленного предприятия в Серове не выдавал сотрудникам заработную плату. Терпение работников лопнуло, и они обратились в правоохранительные органы для восстановления нарушенных прав.

Против руководителя одного из промышленных предприятий Серова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

В ходе расследования стало известно о том, что на протяжении практически 2 лет 52 сотрудника не получали денежных средств. Общая сумма задолженности составила 3 млн рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

После возбуждения дела руководитель сумел найти денежные средства для того, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками. Расследование уголовного дела продолжается.

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