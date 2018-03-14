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Новости Нижнего Тагила

Социальный бизнес Свердловской области получит 1,7 млрд рублей в 2018 году (ФОТО)

14 марта 2018, 10:30Добавить новость
бизнес,бюджет,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,чиновники,Евгений Куйвашев,социальный бизнес,малый и средний бизнес,предприниматели

На встрече представителей малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге было решено начать разработку центра поддержки социального бизнеса. Кроме того, в 2018 году социальный бизнес получит 1,7 млрд рублей.

На мероприятии свои вопросы представители социального бизнеса смогли задать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Одной из важных тем стала поддержка социального предпринимательства на федеральном уровне. По поручению губернатора правительством Свердловской области будет проработан вопрос поддержки, также начнется работа по созданию центра поддержки социального бизнеса.

Подведенные итоги работы социального бизнеса за 2017 год показали, что на поддержку из бюджета было выделено 500 млн рублей, в 2018 году власти запланировали увеличить эту сумму до 1,7 млрд рублей.

В 2019 году объем поддержки из бюджета также вырастет, пишет «Вечерний Екатеринбург».

бизнес,бюджет,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,чиновники,Евгений Куйвашев,социальный бизнес,малый и средний бизнес,предприниматели
Фото пресс-служба Правительства Свердловской области
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