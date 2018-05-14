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Новости Нижнего Тагила

Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург

14 мая 2018, 23:00Добавить новость
Екатеринбург,Челябинск,Дмитрий Медведев,всм,строительство,жд
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве между Челябинском и Екатеринбургом высокоскоростной железнодорожной магистрали. По словам Медведева, это очень важный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые пройдет уральская магистраль. Премьер-министр подчеркнул, что дорога между этими двумя крупными городами должна занимать чуть более часа.

Также рассматривается вариант прохождения железнодорожной магистрали через аэропорты Кольцово и Челябинск. Это позволит увеличить пассажиропоток железной дороги.

Предполагается, что проектирование и строительство будет реализовано по принципу государственно-частного партнерства в рамках концессионной инициативы, сообщает РИА «Новости».
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