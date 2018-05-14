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Новости Нижнего Тагила

Завод в Берёзовском вернул людям долг по зарплате в 2,2 млн рублей спустя четыре года

14 мая 2018, 10:00Добавить новость
банк,бизнес,город,Россия,Свердловская область,экономика,долг,зарплата,задолженность,Березовский
В Берёзовском ООО «Кедровский крупяной завод» спустя четыре года выплатило своим сотрудникам долг по зарплате в 2,2 миллиона рублей.

Соответствующую проверку инициировала прокуратура Берёзовского после обращения пострадавших работников. Всего без денег был 31 человек. Долг скопился с ноября 2013 года по июль 2014 года.

На предприятии идёт процедура банкротства, был назначен конкурсный управляющий, который ведёт переговоры с людьми.

В связи с этим конкурсный управляющий получил от прокуратуры предостережение о необходимости выплатить зарплату людям.

Спустя некоторое время имущество предприятия было реализовано. Сумма, полученная после продажи, смогла покрыть задолженность перед сотрудниками. Так, на сегодняшний день зарплата работникам ООО «Кедровский крупяной завод» погашена в полном объеме, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

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