200 млн рублей выделено на развитие скотоводства и виноделия в Крыму

Средства на субсидии были выделены из Резервного фонда государства. Распоряжение размещено на сайте кабинета министров.





Поясняется, что 120 миллионов из этой суммы пойдет на модернизацию скотоводства. Планируется увеличить производительность молока в организациях по сельскому и фермерскому хозяйствам на 50 тысяч тонн, передает Российская газета.





На виноградниках в 309 га на средства от государства соорудят шпалеры. Кроме того, 80 миллионов рублей пойдут на уход за молодыми растениями на площади 169 га.