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Новости Нижнего Тагила

Игорный бизнес в России окажется под угрозой из-за нового налогового режима

14 декабря 2017, 22:45Добавить новость
деньги,закон,Россия,экономика,игорный бизнес,казино,налоги
С января 2018 года в России вырастут налоги на выигрыши в казино. Инвесторы и участники игорного бизнеса не согласны с таким решением – они считают, что нововведение ставит под угрозу легальные казино в РФ.

Игорные зоны в регионах России развивались очень медленно. Однако они все же начали привлекать туристов и инвесторов из России и других стран. Теперь правительство РФ предложило ввести новые законы для игорного бизнеса. Так, ожидается, что налоговые ставки для легальных казино вырастут в 10 раз, а налоги с выигрышей составят 13% для Россиян и 30% для иностранцев.

 

Как пояснили авторы нововведения, ужесточение закона позволит региональным и городским бюджетам получать дополнительный доход от игорных зон. При этом законодатели не учли, что невыгодные условия могут отпугнуть как иностранцев, так и российских туристов.

 

По мнению специалистов игорной сферы, такие новшества ставят под угрозу и без того немногочисленные легальные казино в России. Из-за этого игорные зоны могут оказаться в невыгодном положении, утверждают специалисты. Любители поиграть в казино предпочтут отправиться в другие страны, где выигрыши не облагаются налогами.

 

Кроме того, участники игорного бизнеса считают, что озвученные издержки – это еще не все. Кроме 30% налога от выигрыша, иностранцы будут терять от 3 до 7% за обмен валюты. Владельцам казино тоже придется потратиться – они будут вынуждены вносить в программы игровых автоматов значительные изменения, что вызовет дополнительные расходы.

 

Новый закон должен вступить в силу с января 2018 года. Однако многие инвесторы не согласны с внедрением таких налогов. Более того – они считают, что инициатива может сказаться на сотрудничестве России со странами АТР, сообщает «Восток-Медиа».

 
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