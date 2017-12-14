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Новости Нижнего Тагила

Ирландские бизнесмены инвестируют в Крым 100 млн. евро

14 декабря 2017, 22:20Добавить новость
деньги,Россия,экономика,инвестиции,Крым,Симферополь,вложения,сотрудничество
Инвестиционные проекты на территории полуострова Крым привлекли внимание иностранных бизнесменов. Ирландские предприниматели готовы инвестировать 100 млн. евро.

Проекты, планируемые к реализации в Крыму, привлекли бизнесменов из Ирландии. Строительство нового отеля недалеко от аэропорта Симферополя и других гостиничных комплексов ирландцы готовы поддержать финансовыми инвестициями.

Предприниматель Патрик Даффи рассказал о готовности вложить 100 млн. евро в развитие крымских проектов, сообщают «Известия». В ближайшее время на полуостров прибудет ирландская делегация для подробного изучения вопросов инвестирования в гостиничный бизнес.

Также дублинских бизнесменов интересуют и другие направления, среди которых есть медицина, пищевая продукция, сельское хозяйство и образование.

Совместная реализация проектов, по мнению специалистов, укрепит экономическое сотрудничество России и Ирландии, товарооборот между которыми за 2016 год превысил 1 млрд. долларов США.

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