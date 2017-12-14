Ирландские бизнесмены инвестируют в Крым 100 млн. евро

Проекты, планируемые к реализации в Крыму, привлекли бизнесменов из Ирландии. Строительство нового отеля недалеко от аэропорта Симферополя и других гостиничных комплексов ирландцы готовы поддержать финансовыми инвестициями.



Предприниматель Патрик Даффи рассказал о готовности вложить 100 млн. евро в развитие крымских проектов, сообщают «Известия». В ближайшее время на полуостров прибудет ирландская делегация для подробного изучения вопросов инвестирования в гостиничный бизнес.



Также дублинских бизнесменов интересуют и другие направления, среди которых есть медицина, пищевая продукция, сельское хозяйство и образование.



Совместная реализация проектов, по мнению специалистов, укрепит экономическое сотрудничество России и Ирландии, товарооборот между которыми за 2016 год превысил 1 млрд. долларов США.