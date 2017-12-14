Торф заменит уголь в качестве основного сырья тепловой электроэнергетики России

С 2018 года будут определены долгосрочные перспективы развития торфяной отрасли России. Такое обязательство получила Федеральная антимонопольная служба от имени Министерства энергетики. Это позволит привлечь в отрасль инвестиции, считают специалисты федерального ведомства.



Как передают «Известия», следующим шагом станет то, что торф будет приравнен к возобновляемым источникам энергии. Это позволит ему конкурировать на рынке теплоэнергетики с углём и дизельным топливом.



Несмотря на огромные запасы торфа, Россия продолжает использовать дорогие и не экологичные источники энергии. Из 60 тыс. котельных на территории России, по версии энергетиков, 15% могут перейти на торфяное топливо.



Поставщикам энергии на основе торфа власти в будущем обещают налоговые льготы и гарантированные каналы сбыта через местные сетевые компании.