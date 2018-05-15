НДС в России исключен из кадастровой стоимости имущества

Верховный суд России в феврале 2018 года принял решение исключить НДС из кадастровой стоимости имущества. Это решение поддержал Минфин РФ.

Решением Верховного суда РФ НДС исключен из кадастровой стоимости объектов. Как сообщают «Ведомости», ранее у судов не было единой системы работы по таким вопросам. В связи с этим в 2017 году министерство экономического развития попросило Верховный суд привести вопрос с НДС к единой норме.





В феврале 2018 года суд принял решение о том, что в кадастровую стоимость не должен включаться НДС.





Также отметим, что в России разрабатывается инициатива о введении единых правил расчета кадастровой стоимости земельных участков. О необходимости тщательной проработки этого вопроса заявил Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.





На текущий момент, по словам президента РФ, кадастровая стоимость значительно выше рыночной, что необъективно.