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Новости Нижнего Тагила

Сергей Лавров поддержал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

15 мая 2018, 12:15Добавить новость
Екатеринбург,экономика,ЭКСПО-2025,Владимир Путин,Сергей Лавров,Дмитрий Медведев,бизнес

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил потенциал Екатеринбурга для проведения ЭКСПО-2025.

Сергей Лавров оценил потенциал Екатеринбурга как одного из основных претендентов на проведение ЭКСПО-2025. Лавров отметил, что столица Урала сможет удивить гостей. Так, Екатеринбург – один из крупнейших индустриальных центров России, также город обладает хорошим географическим положением и имеет много транспортных узлов. Огромное преимущество городу дает его нахождение на границе Европы и Азии.

Как пишет «Наша газета», глава МИД заметил, что в столице Урала сейчас работает много компаний с иностранным капиталом, а также находятся филиалы ведущих российских компаний во многих отраслях.

Напомним, что заявку Екатеринбурга на право принять ЭКСПО-2025 поддержали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

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