Сергей Лавров поддержал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил потенциал Екатеринбурга для проведения ЭКСПО-2025.

Сергей Лавров оценил потенциал Екатеринбурга как одного из основных претендентов на проведение ЭКСПО-2025. Лавров отметил, что столица Урала сможет удивить гостей. Так, Екатеринбург – один из крупнейших индустриальных центров России, также город обладает хорошим географическим положением и имеет много транспортных узлов. Огромное преимущество городу дает его нахождение на границе Европы и Азии.





Как пишет «Наша газета», глава МИД заметил, что в столице Урала сейчас работает много компаний с иностранным капиталом, а также находятся филиалы ведущих российских компаний во многих отраслях.





Напомним, что заявку Екатеринбурга на право принять ЭКСПО-2025 поддержали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.